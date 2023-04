Jogo de Paços de Ferreira custou 5.684 euros em multas ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 5.684 euros, devido ao comportamento incorreto dos seus adeptos no jogo de Paços de Ferreira, que se realizou no último sábado, a contar para a 29.ª jornada da Liga Bwin.



Uma das multas, no valor de 1.224 euros, é relativa a cânticos contra o Benfica, enquanto a outra, de 4.460 euros, é relativa à utilização de engenhos pirotécnicos.