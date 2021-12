Jogos da equipa B, da formação e das modalidades do FC Porto com lotação reduzida

O FC Porto vai limitar a 5 mil lugares a lotação dos jogos da equipa B e dos diferentes escalões de formação, de forma a que os adeptos que pretendam assistir aos encontros não tenham de apresentar um teste Covid-19 negativo, desde que sejam possuidores de certificado digital de vacinação ou de recuperação.Esta norma será válida para os jogos realizados no Olival, no Estádio de Pedroso ou nos diferentes recintos que possam acolher as equipas jovens dos dragões na condição de visitado.No que ao Dragão Arena diz respeito, a lotação também será reduzida, neste caso a mil lugares, já a partir desta semana e até indicação em contrário. Os motivos são os mesmos, ou seja, evitar constrangimentos aos adeptos que queiram assistir às modalidades de pavilhão dos portistas.Em todos os casos, o acesso será permitido a quem apresentar certificado digital de vacinação ou recuperação ou, em alternativa, um teste Covid-19 negativo, sendo que os menores de 12 anos estão dispensados da apresentação do certificado ou teste negativo.