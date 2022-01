John Terry aplaude abraço emotivo entre Francisco e Sérgio Conceição no jogo com o Estoril

Francisco Conceição marcou o golo da vitória do FC Porto na visita ao Estoril e, nos festejos, deu um abraço sentido ao pai Sérgio Conceição. Um momento emotivo que foi aplaudido por John Terry, antigo internacional inglês, nas redes sociais.O ex-jogador do Chelsea, que agora é coordenador da formação dos blues, partilhou um vídeo do abraço e reagiu com um aplauso em forma de emoji e ainda um coração azul.