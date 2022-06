Acionista maioritário do Botafogo, Crystal Palace e do Molembeek, John Textor não tenciona ficar por aqui e, de acordo com o portal ‘Off The Pitch’, o empresário norte-americano pretende adquirir uma parte minoritária da SAD do FC Porto, nos próximos meses, perspetivando fazer uma intervenção idêntica no Lyon.Textor alargará, assim, a sua participação no desporto rei, embora no caso dos portugueses e dos franceses possa contar com uma parceria.