John Textor nega oferta de 50 M€ por 25 por cento da SAD do FC Porto

Caso venha a chegar a um acordo com o empresário, nomeadamente pelos tais 25 por cento das ações, o FC Porto terá que fazer um aumento de capital ainda que ligeiro, de forma a poder manter a maioria (pelo menos 51 por cento) da sociedade. Neste momento a estrutura acionista da SAD é sustentada pelo próprio FC Porto, que diretamente tem 74,59 por cento dos direitos de voto, sendo-lhe imputável um total de 75,99 por cento daqueles através das participações dos dirigentes Pinto da Costa, Alípio Fernandes e José Américo Amorim. O antigo jogador, técnico e selecionador António Oliveira é o maior investidor particular, com um total de 7,34 por cento dos direitos de voto, seguindo-se Joaquim Oliveira, através da Olivedesportos, com 6,68 por cento.

Notícia atualizada às 16h10





John Textor nega ter avançado com uma proposta de 50 milhões de euros por 25 por cento da SAD do FC Porto. Na sequência da informação veiculada por um jornalista da SIC nas suas redes sociais, o investidor utilizou o Twitter para fazer o seu esclarecimento. "Isto é pura especulação. Não é segredo que adoro o futebol português, mas não fiz uma oferta pelo FC Porto e não contratei intermediários para atuarem em meu nome", escreveu, isto referindo-se ao facto de Carlos Janela ter sido dado como interveniente na operação a exemplo do que já sucedia na compra de ações da sociedade anónima desportiva do Benfica.O norte-americano vinca a sua posição, porémtem confirmado que este é um processo que se encontra em andamento, sendo até o interesse de John Textor no FC Porto do conhecimento público e nunca negado, tendo o nosso jornal dado conta de movimentações de bastidores que estavam a acontecer em outubro passado e que já na altura visavam levar o empresário a mudar em definitivo o foco da Luz para o Dragão. Uma possibilidade que o próprio Textor, em declarações recentes já depois de entrar no Botafogo , foi mantendo aberta sem fechar qualquer porta.O investidor, que tentou entrar na SAD do Benfica ainda na presidência de Luís Filipe Vieira e voltou a auscultar essa possibilidade já depois da eleição de Rui Costa, tinha reiterado a sua intenção, em janeiro, de investir num clube português, não excluindo o FC Porto como um dos seus alvos preferidos. John Textor está ligado neste momento ao Botafogo, do Brasil, ao Crystal Palace, de Inglaterra, e ao Molenbeek, da Bélgica. No entanto, até pela situação financeira difícil que os dragões continuam a atravessar, qualquer sinal de abertura a investidores é sempre conduzido com o máximo cuidado nas aproximações preliminares, não existindo ainda vias de contacto que estejam consolidadas e prontas para entrar em fase de conclusão.