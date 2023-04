Jorge Andrade recorda a expulsão no FC Porto-Deportivo: «Até a mãe do Deco estava a chorar»

A 21 de abril de 2004, completam-se, esta sexta-feira, precisamente 19 anos, o FC Porto de José Mourinho recebia o Deportivo da Corunha, em jogo da 1ª mão das meias finais da Liga dos Campeões (0-0). Ao minuto 87, Jorge Andrade viu o árbitro Markus Merk exibir-lhe o cartão vermelho por pontapear Deco."Nos treinos, eu estava com o vício estúpido de mandar levantar toda a gente com o pé, em vez de ir lá com a mão. Andava armado em Fernando Couto", recordou o antigo central. "E não é que no jogo fui fazer isso? O Deco estava no chão, a reclamar... Veio o árbitro, mostrou-me o vermelho e disse: 'out' [fora]", prosseguiu Jorge Andrade, ainda em entrevista ao Porto Canal."Nesse próprio dia, acabou o jogo e tínhamos combinado ir jantar com as famílias, dávamo-nos bem. Quando cheguei ao jantar, até a mãe do Deco estava a chorar e perguntou: 'mas vocês não era amigos?'", contou Jorge Andrade, no programa 'Hora dos Craques'.O antigo central conta que, ainda hoje, há portistas que lhe agradecem por ter sido expulso. Recorde-se que, na 2.ª mão, Jorge Andrade, castigado, foi substituído por César, que cometeu o penálti com que Derlei garantiu o apuramento para a final da Gelsenkirchen.