Jorge Costa recorda Fernando Gomes: «Tive o privilégio de partilhar balneário com ele»

Jorge Costa, antigo jogador e capitão do FC Porto, e atual treinador do Ac. Viseu, lamentou, durante a conferência de imprensa após o empate com o Famalicão, a morte do 'bibota' Fernando Gomes, que classificou com um dos seus "ídolos de infância"."É complicado. O Fernando Gomes é alguém que me habituei a admirar, foi um dos meus ídolos de infância. Tive o privilégio de partilhar balneário com ele e ainda há um mês e pouco estivemos juntos. É uma figura incontornável do FC Porto e do futebol português. Deixo os meus sinceros sentimentos à sua família e à sua família do futebol, que a sua alma descanse em paz", afirmou o treinador, de 50 anos.Fernando Gomes faleceu este sábado, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.