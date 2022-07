Jorge Jesus e o desentendimento com Sérgio Conceição: «Nunca mais falei com ele. Custou-me»

Um FC Porto-Benfica em janeiro de 2021 terminou numa acesa troca de palavras entre Sérgio Conceição e Jorge Jesus no Estádio do Dragão. Um episódio que afetou a relação entre ambos e, segundo o agora treinador do Fenerbahçe, ainda sem resolução à vista."Sempre tive boa relação, mas nunca mais falei com ele. Custou-me. Era um relação forte, para além do futebol, mesmo de grandes amigos e custou-me naquele dia. Até hoje nunca mais falei com ele. As coisas passam e quanto mais anos tenho de experiência de vida, mais ela me ensina que isso não leva a nada. Fico super feliz com o sucesso que tem e muito feliz com o sucesso do Francisco. Jogava no Sporting quando eu treinava lá. Tinha muito carinho por ele. Foi um fase difícil para ele, estar sem os pais com 12 anos não era fácil", contou o técnico numa entrevista ao Canal 11.JJ orientou Rúben Amorim (Benfica) e Sérgio Conceição (Felgueiras) enquanto jogadores, momentos que fez questão de recordar: "Sérgio era um menino nessa altura, eu era treinador do Felgueiras. O Sérgio jogava no Leça. Eu ia ver o Resinho, que na altura jogava no Leça e, quando vi esse jogo, decidimos levar os dois para o Felgueiras. Tinha 19/20 anos. Agora tem uma maneira diferente de ver o futebol. O Rúben trabalhou sete anos comigo e, na altura, já tinha um conhecimento grande da tática do jogo. Não tinha muito talento, mas desempenhava bem em qualquer posição que o colocasse porque conhecia o jogo. Quem eu achava que ia mais longe [como treinador] nesse equipa do Belenenses era o Silas e, a seguir, o Amorim."