Jorge Meireles: o menino que foi obrigado pela irmã a ir para o FC Porto e que agora tem Taremi como referência

Jorge Meireles renovou esta quarta-feira com o FC Porto , garantindo a continuidade de azul e branco para lá do fim da época, altura em que terminava o contrato anterior. O jovem avançado, que esteve em destaque na edição deste ano da Youth League - marcou cinco golos e fez três assistências -, admite que o percurso nos dragões nem sempre foi fácil, mas agora entende que trocar Paços de Ferreira pela Invicta foi a melhor opção."Tive receio de vir no início. Gostava do Paços e de estar com os meus amigos. Foi a minha irmã que me obrigou a vir para o FC Porto. Eu, triste, lá aceitei, mas hoje em dia vejo que foi a melhor opção", contou Jorge Meireles, de 18 anos, em declarações aos meios do clube, acrescentando que o que é deve aos pais: "Devo-lhes tudo. Suportaram-me e apoiaram-me sempre, sem eles não estava aqui."Em destaque nos sub-19 e na equipa B, o avançado não esconde que o próximo passo é chegar à equipa principal. "Sonho com isso desde que cheguei. Quero marcar muitos golos, correr para os adeptos e atirar-me para cima deles. Acredito que esse momento vai chegar, mas tenho que trabalhar e ter os pés bem assentes na terra. Jogar num grande clube como o FC Porto é difícil e espero estar preparado para mostrar o que valho quando isso acontecer", vincou Jorge Meireles, que tem dois jogadores no plantel principal que aprecia em especial: "A minha maior referência e o jogador que me revejo mais é, sem dúvida, o Taremi. Depois o jogador que gosto mais e que acho mais parecido comigo é o Otavio, na maneira de ser e na forma de estar em campo sou muito como ele."