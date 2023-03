Jorge Meireles renova com o FC Porto

? FC Porto e Jorge Meireles prolongam a ligação

Avançado 18 anos FC Porto B

"Já são muitos anos neste clube e espero que continuem a ser muitos mais, porque aqui sinto-me em casa"



Jorge Meireles renovou contrato com o FC Porto, confirmando-se a notícia avançada por Record na semana passada. Fica assim segura uma das principais promessas da formação dos dragões, um avançado que, só na Youth League, fez cinco golos e três assistências na campanha da equipa de Nuno Capucho que terminou aos pés do Liverpool nos oitavos-de-final.A duração do novo contrato não foi divulgada pelos azuis e brancos, mas Jorge Meireles não escondeu a felicidade de continuar no clube. "É um orgulho para mim continuar a pertencer a este clube. Era algo que já ambicionava há muito tempo. Estou muito feliz e espero que venham muitos mais porque aqui sinto-me em casa", referiu o jovem, de 18 anos, em declarações aos meios do FC Porto.Nos dragões desde muito cedo, Meireles aponta a equipa principal como meta para o futuro próximo. "Cheguei aqui para os sub-10 e já aí ambicionava chegar à equipa A. Estou na equipa B, parece apenas à distância de um passo, mas ainda tenho de trabalhar muito para chegar lá", atirou.