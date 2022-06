Jorge Mendes em Paris para negociar venda de Vitinha com o Paris SG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Mendes encontra-se esta quarta-feira em Paris com o objetivo de conseguir um entendimento entre FC Porto e PSG pela transferência de Vitinha, apurou. O super agente português atua, representante do médio, de 22 anos, é o intermediário do negócio que deverá levar o jogador para a capital francesa na próxima época.Nas próximas horas podem surgir novidades sobre o dossiê.