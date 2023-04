Jorge Mendes: «Pepe é o melhor defesa central da história do futebol mundial»

A renovação de contrato de Pepe com o FC Porto por mais uma temporada, até 2023/24, foi amplamente destacada na imprensa nacional e internacional, levou a vários elogios ao defesa central pela sua longevidade - até mesmo de rivais, como Jovane Cabral - e agora é a vez de Jorge Mendes, o empresário de sempre do veterano defesa de 40 anos, deixar as suas palavras sobre o internacional português.Ao portal 'Relevo', o agente foi claro na sua análise. "O Pepe é o melhor defesa central da história do futebol mundial, um exemplo e uma inspiração", declarou o empresário.