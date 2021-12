Jornalistas espanhóis denunciam agressões durante o FC Porto-At. Madrid

"Estate tranquilo, estate tranquilo": los comentaristas de Movistar son agredidos durante la retransmisión del Oporto-Atlético de Madrid y lo narran en directo:pic.twitter.com/eGOaUwBTQ2 — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) December 7, 2021

Os comentadores da Movistar destacados para o FC Porto-At. Madrid desta noite denunciaram em direto uma agressão de que terão sido alvo por parte de um grupo de adeptos portistas. A situação foi partilhada em direto por Jose Sanchís, o comentador principal, pouco depois do golo de Rodrigo de Paul, o terceiro dos colchoneros em casa dos dragões."Estão a agredir-nos... Quatro malucos. Gente muito exaltada... Estejam tranquilos, estejam tranquilos. Já chegou a segurança, que a coisa está a ficar feia. Nunca me tinha acontecido isto na vida!", disse o comentador, para depois se fazer um largo silêncio, segundo reporta o 'AS'. A situação, ao que tudo indica, terá ficado sanada com a presença da segurança. "Felizmente não nos acertaram em cheio", acrescentou Sanchís, num momento posterior, já com tudo mais tranquilo.Posteriormente, já depois do jogo, o trio de comentadores surgiu nas imagens da Movistar, a assegurar que estava tudo superado e que estavam em segurança. "Tudo bem, tudo tranquilo", disse. Simplesmente há gente que não entende que parte do nosso trabalho é relatar os golos do At. Madrid, ainda mais com a euforia e paixão que merece o apuramento do Atlético. A partir daí ficam chateados, mas são mentes pouco privilegiadas. E mais nada. Só destacar que parte da equipa de segurança do FC Porto, que estava ao nosso lado, enganou-se na equipa, a quem tinha de defender..."