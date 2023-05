José Fernando Rio anuncia intenção de se recandidatar à presidência do FC Porto: «É o mais provável»

Pinto da Costa ainda não se esclareceu se avança para um novo mandato à frente do FC Porto, concorrendo às eleições de 2024. Contudo, há vários nomes que se vão posicionando como candidatos. O último é o de José Fernando Rio, candidato derrotado em 2020."Tenho ideias definidas daquilo que o FC Porto precisa. Não vi grandes alterações nos últimos três anos, portanto é natural que a situação de há quatro anos se volte a repetir. É o mais provável", referiu em declarações à Rádio Renascença, deixando reparos à gestão atual."O FC Porto precisa sempre de vender jogadores para equilibrar as suas contas. Falta capacidade a esta direção para procurar outras alternativas; vamos ver se não é o Diogo Costa. É uma dor de alma quando ouço falar que o Diogo Costa pode sair e, tendo em conta estas saídas, é preciso ter a capacidade de encontrar valores que, por menos dinheiro, os possam substituir; jogadores já com alguma experiência e criatividade. Acho que faltou muita criatividade ao plantel. As saídas de Luis Diaz, Vitinha e Fábio Vieira nunca foram completamente colmatadas e isso refletiu-se na campanha que o Porto fez no campeonato", frisou o jurista e empresário.Rio obteve 26,4% dos votos em 2020, contra os 68,65% dos votos de Pinto da Costa e os 4,91% de Nuno Lobo. Este último, já confirmou, em abril, que também irá voltar a concorrer à presidência do emblema da Invicta.No início do presente mês, André Villas-Boas deixou a porta aberta em relação ao facto de ser candidato, mesmo concorrendo contra Jorge Nuno Pinto da Costa. "Vamos ver. Depende de tantos fatores que neste momento não é o momento nem altura para falar", considerou o antigo treinador de futebol do FC Porto.