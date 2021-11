José Fernando Rio diz que buscas "não podem anunciar" o fim de Pinto da Costa na presidência

O jurista José Fernando Rio, que foi candidato à presidência do FC Porto nas últimas eleições, tem visto o desenrolar da Operação Cartão Azul com "um misto de sentimentos", mas não acredita que as buscas efetuadas na passada segunda-feira, que também visaram a residência de Pinto da Costa, venham antecipar o fim da liderança do atual presidente portista.E justifica-se: "Eu espero que estas investigações não redundem em nada, porque acima dos dirigentes está o clube e é o bom nome do clube que me preocupa e não é o facto de haver buscas, investigações ou suspeitas que podem levar o presidente a abdicar ou a anunciar o seu fim. O presidente do FC Porto nem sequer é arguido de nada neste momento. Há um conjunto de suspeitas, há uma investigação grande, uma subdivisão de várias investigações, há buscas e isso preocupa-me, porque o nome do FC Porto está envolvido e eu só quero o nome do meu clube associado a coisas positivas, legais e éticas, mas não é por existirem estas buscas que se pode anunciar o fim de alguma coisa".Ainda em declarações à CNN, José Fernando Rio partilhou as suas preocupações com esta megaoperação que visou o universo azul e branco. "Obviamente que estou preocupado, porque o nome do FC Porto, do clube e dos seus dirigentes, está posto em causa e isso desagrada-me profundamente. Por outro lado, sei que o clube também foi alvo de outras buscas nos últimos anos que não redundaram em nada. Sei que durante as últimas décadas também o FC Porto e os seus dirigentes foram acusados de mil e uma tropelias e sempre foram ilibados e absolvidos pela justiça civil e pela justiça desportiva. Agora, obviamente que esta situação me preocupa, porque em causa está o bom nome do FC Porto e quando o bom nome do FC Porto está em causa tenho que ficar preocupado e acho que os portistas devem ficar preocupados também", anotou.