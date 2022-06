José Fernando Rio e a saída de Fábio Vieira: «Pinto da Costa tem enchido muito a boca com números...»

Com Fábio Vieira prestes a tornar-se reforço do Arsenal por 35 milhões de euros + 5 milhões em objetivos , as reações dos adeptos e sócios do FC Porto não se têm feito esperar. Em declarações à 'Bola Branca', programa da Rádio Renascença, José Fernando Rio, antigo candidato à presidência dos dragões, deixou muitas críticas à forma de atuação do clube."O administrador financeiro já tinha anunciado a necessidade de realizar entre 70 a 100 milhões de euros de mais-valias neste exercício e eu já estava à espera que a sangria começasse. Obviamente que temos de descontar os custos de intermediação. No Porto nunca sabemos se são altos ou baixos, mas normalmente até são bastante elevados. O presidente Pinto da Costa tem enchido muito a boca com números, de que o Porto tem uma situação que permite negociar jogadores só pela cláusula de rescisão e vemos que isso não é verdade", começou por referir.Assumindo que está à espera que Vitinha também saia e que seria um "fracasso total" se o médio deixasse o FC Porto por um valor inferior aos 40 milhões de euros da cláusula de rescisão, José Fernando Rio mostrou-se ainda preocupado com a situação do treinador Sérgio Conceição: "Imagino que neste momento o Sérgio Conceição esteja bastante irritado. Também tornou público que, agora que o Porto está fora da alçada da UEFA, poderia investir mais na competitividade da equipa; começa a ver os principais jogadores saírem. Temo que isto possa ter algum peso na sua vontade de permanecer ou de sair do clube".O jurista concluiu abordando a possibilidade André Villas-Boas ser candidato à presidência do clube em 2024. "Agora que parece que Pinto da Costa não se vai recandidatar nas próximas eleições, vai aparecer muita gente a querer ser presidente do Porto. Vamos ver. O André Villas Boas tem todo o direito e todas as condições para se candidatar. É um sócio de reconhecidos méritos. Vamos ver qual é a sua proposta para o clube", rematou.