José Fernando Rio e a venda de Luis Díaz: «Gestão desastrosa e ruinosa»

José Fernando Rio mostra-se extremamente preocupado com a gestão levada a cabo pela administração do FC Porto, liderada por Pinto da Costa, a propósito da venda de Luis Díaz ao Liverpool, neste mercado de janeiro, por 45 milhões de euros fixos mais 15 milhões de euros por objetivos."O problema é que a gestão que tem sido feita no FC Porto nos últimos 10 anos leva a que, neste momento, tenhamos de prescindir do jogador mais desequilibrador e melhor marcador a meio do campeonato. O problema é a gestão que tem vindo a ser feita, que é desastrosa, que é ruinosa e que está a levar o clube para um caminho que pode não ter retorno", alertou o empresário e jurista, que foi candidato à presidência do FC Porto nas últimas eleições, em 2020.Ainda em declarações à Bola Branca, da Rádio Renascença, José Fernando Rio sublinha que o valor da transferência do colombiana "não era aquele que os adeptos esperavam por um jogador desta categoria", acrescentando que "mais uma vez, os portistas esperam que o Sérgio Conceição opere um milagre e consiga descobrir uma solução à altura das necessidades do Porto".