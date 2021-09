José Fernando Rio: «É um alerta de Sérgio Conceição ao mundo portista»

José Fernando Rio comentou, esta quarta-feira, a reação de Sérgio Conceição à goleada sofrida, na véspera, frente ao Liverpool, no Estádio do Dragão.





"Isto é o Sérgio Conceição no seu estado mais puro, mais genuíno. É um homem que detesta perder, um homem que exige que os seus jogadores dêem sempre o máximo e ontem isso não aconteceu. Obviamente, os únicos culpados não podem ser os jogadores. O técnico também terá as suas culpas, ele assumiu-as embora de forma um bocadinho genérica, mas eu creio que tem mais a ver com o futuro. É um alerta a todos, ao mundo portista, do técnico do FC Porto", afirmou o candidato às últimas eleições dos azuis e branco, em declarações à Antena 1.José Fernando Rio prosseguiu em defesa do treinador portista, mostrando-se convicto de que se manterá no comando da equipa técnica: "Creio que o futuro imediato do FC Porto passa pelo Sérgio Conceição, o FC Porto tem sorte de ter um treinador como Sérgio Conceição. O FC Porto estava em clara decadência desportiva e o Sérgio Conceição, com menos ovos do que outros treinadores, fez mais omeletes. Só que não é possível fazer milagres."Para José Fernando Rio a SAD também tem culpa por algumas prestações individuais negativas. "Há jogadores que, se calhar, ficaram contrariados. E agora é preciso gerir e alertar a SAD".