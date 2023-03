José Fernando Rio: «Sérgio Conceição é que segura Pinto da Costa»

José Fernando Rio, antigo candidato à presidência do FC Porto, comentou a eliminação dos dragões da Liga dos Campeões, após o empate sem golos frente ao Inter , ao programa 'Bola Branca' da Rádio Renascença."Sérgio Conceição é que segura Pinto da Costa. As boas notícias que o clube tem tido vêm da equipa de futebol profissional e não do que depende da gestão da SAD. Os adeptos do FC Porto percebem que Sérgio Conceição é mais influente nas conquistas dos últimos cinco anos e meio do que se calhar toda a administração da SAD", referiu, acusando ainda a SAD de olhar apenas para o próprio umbigo."Há um grande desequilíbrio na gestão da SAD do FC Porto. Parece que olham mais para o próprio umbigo do que para a equipa de futebol profissional. A competitividade da equipa é que devia ser o principal objetivo", apontou, dizendo ainda que a atual "administração nem está preocupada em ter boas contas, nem em reforçar a equipa de futebol".