José Luís Carneiro: «Gomes tinha grande humildade e cordialidade»

José Luís Carneiro, o Ministro da Administração Interna, passou pela Igreja das Antas para homenagear Fernando Gomes. "Eu era um admirador deste grande atleta do futebol português", começou por dizer o governante."Em criança era um profundo admirador, não sendo do meu clube, mas era um profundo admirador. Já em vida adulta pude acompanhá-lo num momento difícil que foi o falecimento da filha, em que pude prestar apoio por intermédio de um comum amigo. Não podia deixar de transmitir os meus sentimentos à família, amigos e FC Porto", acrescentou José Luís Carneiro."Quando era admirador dele, dele e do Oliveira que eram os nomes que não dispensávamos nas cadernetas de cromos, o Gomes tinha um sentido de oportunidade e posicionamento que apreciava muito. Tinha atitude de grande humildade e grande cordialidade na forma como estava com as pessoas. Estes exemplos são muito importantes para o desporto, exemplos que mostram que a linguagem do desporto é linguagem que pode ser de cultura e de desenvolvimento, harmonia e exemplaridade para o conjunto da sociedade. Fernando Gomes interpretava bem esse sentido de estar na vida, no desporto e na sociedade", sublinhou.