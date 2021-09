José María Minguella recorda histórias com Pinto da Costa

Pinto da Costa é uma das personalidades do mundo do futebol referenciadas por José María Minguella no seu livro 'Minguella Leaks'. O antigo jogador, treinador, dirigente e empresário do futebol espanhol recordou, segundo referiu a FC Porto TV, duas histórias relacionadas com o presidente azul e branco.





Elogiando Pinto da Costa por ter estado "sempre na elite" e ter "transformado o FC Porto num grande clube", Minguella conta que conheceu Pinto da Costa aquando da negociação de Aloísio, então jogador do Barcelona que os dragões queriam (e conseguiram) contratar. A afirmação do presidente portista de que o negócio cairia automaticamente por terra se a imprensa soubesse do mesmo ficou na memória de Minguella. A propósito da contratação de Mário Jardel pelo FC Porto, o antigo empresário recordou o cuidado de Pinto da Costa em fazer o avançado aterrar em Madrid, seguindo de seguida para a Invicta de carro, para aquele não aterrar em Lisboa e, por conseguinte, acabar por ser 'descoberto' pela imprensa.José María Minguella foi um dos responsáveis pelas idas tanto de Maradona como de Messi para o Barcelona, assim como Stoichkov e Romário.