José Maria Pedroto vai ter um busto na cidade do Porto

Três dias depois de se assinalar a passagem dos 37 anos da morte de José Maria Pedroto, a Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade uma homenagem ao antigo treinador, num gesto que contemplará a colocação de um busto num local ainda a designar na cidade Invicta, muito embora tudo indique que venha a surgir na Alameda das Antas, junto ao Estádio do Dragão.A proposta partiu do Partido Socialista e contou com a aprovação de todo o executivo camarário liderado pelo presidente Rui Moreira."Foi treinador do FC Porto, do Boavista, de muitos outros clubes, foi selecionador, mas é sobretudo uma figura que sempre defendeu a cidade, sempre defendeu os valores com os quais creio que todos portuenses se identificam, os valores da liberdade, da irreverência, do combate ao centralismo e, sendo uma figura mítica de um clube como o FC Porto, porque lançou as bases do grande FC Porto europeu, é muito mais do que um símbolo do clube", referiu Tiago Barbosa Ribeiro, vereador do PS, ao Porto Canal."A Alameda do Dragão seria um bom sítio, todos nós ficaríamos muito satisfeitos por ter lá este busto, desde logo porque muitos dos títulos são celebrados naquele estádio que tem as bases fundadoras dessa grande dupla José Maria Pedroto/Jorge Nuno Pinto da Costa, que revoluciou o FC Porto a partir de 1982, mas ele próprio ali ao lado, no velhinho Estádio das Antas, celebrou muitas suas conquistas", rematou Tiago Barbosa Ribeiro