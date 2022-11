José Sousa responde a Conceição: «O Sérgio é um treinador impulsivo e ponto final»

José Sousa foi apelidado de "tachista" pelo treinador do FC Porto e respondeu após o final da conferência de imprensa de Sérgio Conceição no Estádio do Dragão.Quem empurra primeiro é o Ricardo Sousa. Ponto final e nem há dúvidas sobre isto. Depois, o Wendell responde imediatamente. Eu apenas falei em relação ao Sérgio Conceição, um treinador a quem reconheço uma competência de todo o tamanho. Se ele estiver atento às minhas ‘Grandes Jornadas’ [programa da Sport TV], quando acompanho o FC Porto, se há coisa que lhe reconheço é competência enquanto treinador. Mas além da competência, como também o próprio Sérgio reconhece, é um treinador impulsivo e ponto final. E acabou. Aconteceu com o Ricardo Sousa e aconteceu já num episódio, por exemplo, em Portimão, com o Paulo Sérgio. Isto acontece no calor do jogo", começou por dizer o comentador da Sport TV no canal onde realiza comentários às partidas de futebol.O antigo lateral, que passou entre outros clubes por Belenenses, Sp. Braga ou Benfica, não quis exaltar os ânimos e apontou a um discurso de compreensão em relação ao que disse Conceição."Eu compreendo o Sérgio e eu compreendo o que eu estou a dizer. Ele também não gostou a atuação da sua equipa na primeira parte. Nós falámos sobre isso e é normal. Estamos aqui, que é a nossa posição, a comentar aquilo que acontece dentro e fora. Estamos cá para isso. O Sérgio está lá para treinar a sua equipa. Não acredito que o Sérgio tenha levado a mal. Ele gosta de ter às vezes estas palavras e ser um pouco polémico. É o Sérgio a ser o Sérgio. Eu compreendo e respeito-o muito enquanto treinador. Não muda nada, nem me belisca a mim nem ao Sérgio. Era o que faltava, nem pensar", finalizou Sousa.