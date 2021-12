José Tavares após eliminação da Youth League: «Podíamos e devíamos ter feito muito mais»

O treinador dos sub-19 do FC Porto, José Tavares, comentou a eliminação dos dragões da UEFA Youth League após a derrota caseira diante do Atlético Madrid (1-2) e referiu que os azuis e brancos tinha capacidade para "fazer muito mais"."Traçámos um plano para contrariar o Atlético Madrid e acho que fomos superiores ao longo do jogo, menos no número de golos, que é o que é decisivo. Queríamos vencer, mesmo sabendo que o empate nos dava a passagem. Aprendemos da forma mais dura as lições que temos de aprender, por isso temos de ser humildes e capazes de fazer muito mais. Hoje podíamos e devíamos ter feito muito mais. Apesar do resultado, acredito que saímos daqui mais fortes", reiterou o técnico após o apito final.