Jovem extremo do FC Porto assina em definitivo por clube da Premier League

O Brighton anunciou a contratação em definitivo de Benicio Baker-Boaitey, extremo de 18 anos que o FC Porto tinha emprestado na segunda metade da época passada.'BBB', que inicialmente vai ser integrado na equipa sub-23, assinou contrato por uma temporada e o seu treinador não escondeu a satisfação por contar com o talento formado no West Ham."Desde que foi emprestado, em janeiro, Benicio mostrou sua habilidade e trabalhou duro nos treinos e nos jogos para conseguir a transferência. Estamos realmente ansiosos para trabalhar com ele no seu desenvolvimento contínuo durante a próxima temporada", referiu Andrew Crofts, em declarações aos canais de informação do clube.Formado no West Ham, 'BBB' transferiu-se para o FC Porto em 2020. Em época e meia fez 29 jogos e marcou cinco golos pela equipa sub-19 dos dragões, seguindo na segunda metade da temporada transata para o Brighton, tendo jogado nas equipas de sub-18 e sub-23.