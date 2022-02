Jovem médio estónio emprestado ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto garantiu o empréstimo de Kristofer Kait, jovem médio estónio de apenas 16 anos que, até aqui, alinhava no Kalev Tallinn.Kait chega a Portugal emprestado até ao final da temporada, sendo que, nessa fase, os dragões podem ficar com o jogador em definitivo.Esta não é, contudo, a primeira passagem de Kait pelo futebol português, uma vez que já esteve à experiência no Sp. Braga.