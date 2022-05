Juary: «Não fui eu que entrei para a história, fomos todos nós»

Pinto da Costa chega ao Centro Lusovenezuelano debaixo de forte aplauso Pinto da Costa chega ao Centro Lusovenezuelano debaixo de forte aplauso

A carregar o vídeo ...

Minuto 79 no Prater, em Viena. Madjer foge pela esquerda, faz o cruzamento e Juary encosta ao segundo poste para o golo que haveria de dar a histórica Taça dos Campeões Europeus de 1987 ao FC Porto, num triunfo por 2-1 sobre o Bayern Munique. Esta sexta-feira, 35 anos depois, o brasileiro, de 62 anos, recordou um golo e um jogo que marcará para sempre a história dos dragões e do futebol português."Não fui eu que entrei para a história do FC Porto, nós entrámos para a história. Esse grupo maravilhoso de jogadores extraordinários, que antes de serem jogadores eram homens, que amavam, que tinham o prazer de vestir essa camisola. Sinto-me muito orgulhoso e honrado por estar aqui ao lado desses senhores", disse Juary, num jantar convívio promovido pela Casa do FC Porto de Caracas, no Centro Lusovenezolano, em Nogueira da Regedoura, para assinalar a efeméride e mais uma época positiva dos dragões. Além do brasileiro, marcaram presença no evento o presidente Pinto da Costa e os antigos jogadores campeões europeus Quim, Jaime Pacheco, Bandeirinha, Frasco, Laureta, Eduardo Luís, João Pinto, Semedo, Augusto Inácio, Jaime Magalhães e Fernando Gomes.As emoções, admitiu Juary, estiveram à flor da pele. "Há quase 11 anos que não via este povo. Para mim é um momento inesquecível, agradeço a Deus, a eles e ao FC Porto por este momento", afirmou, recordando aquela partida em particular, mas, acima de tudo, aquela equipa: "Sem sombra de dúvidas que foi o melhor momento da minha carreira, porque eu vinha de um período difícil em Itália, no Inter Milão. Praticamente ninguém acreditava que eu voltasse a jogar futebol de alto nível. Vencer a Taça dos Campeões foi um prémio, a coroação de um trabalho que estava ser feito há alguns anos. Mérito de Pinto da Costa, de Artur Jorge, daquela equipa técnica. Quanto à equipa, não tinha campo, não tinha lugar, não tinha tempo, não tinha estágio, qualquer lugar era lugar para jogar pelo FC Porto."