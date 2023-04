Julen Lopetegui e FC Porto chegam a acordo em tribunal

Os moldes não foram divulgados, mas Julen Lopetegui e o FC Porto chegaram a acordo, esta quarta-feira, no Tribunal do Trabalho do Porto, relativamente a um litígio que se arrastava desde 24 de setembro de 2020, altura em que o treinador basco reclamou um indemnização de 791.839,77 euros correspondente a encargos com acertos de IRS.Julen Lopetegui foi o treinador do FC Porto entre maio de 2014 e janeiro de 2016 e, na ocasião, quis ser abrangido por um regime fiscal especial. No entanto, essa intenção foi rejeitada pela Autoridade Tributária e o técnico teve que submeter-se ao regime geral de IRS, vendo-se obrigado a pagar a diferença para o que tinha liquidado. Lopetegui entendeu que deveria ser a SAD portista a suportar o referido valor, mas os dragões recusaram e o caso foi, agora, resolvido em tribunal, conforme os dragões já haviam anunciado no recente relatório e contas, relativo ao primeiro semestre da presente temporada."No dia 28 de setembro de 2020, a FCP SAD foi citada para a ação (que sob o número 15440/20.0T8PRT corre termos no Juiz 2 do Juízo do Trabalho do Porto) que contra a mesma foi instaurada, no dia 24 de setembro de 2020, pelo Senhor Julian Lopetegui Agote. Por via desta ação, o Autor peticiona que a FC Porto SAD seja condenada a pagar-lhe a quantia líquida de 791.839,77 euros, a título de créditos laborais, emergentes de acertos de IRS dos anos de 2014, 2015 e 2016. No entendimento da FC Porto SAD a factualidade invocada pelo Autor não corresponde à verdade, e bem assim (sem prejuízo das demais linhas de defesa adequadas e aplicáveis) considera a FC Porto SAD que o crédito invocado se encontra prescrito. O autor da ação respondeu à exceção da prescrição apresentada pela FC Porto SAD na contestação alegando no mesmo sentido do que já havia invocado na petição inicial. Em fase de saneamento, o tribunal entendeu que não se verificava a prescrição invocada. Entretanto, foi agendada para os dias 12 e 19 de abril de 2023 a realização da audiência de julgamento", pode ler-se no referido documento.