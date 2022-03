Julgamento Seixas da Costa: Sérgio Conceição marca presença em tribunal

Sérgio Conceição marca presença esta sexta-feira em tribunal no início do julgamento por difamação que moveu a Seixas da Costa. O antigo embaixador e ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em 2019, chamou "javardo" ao técnico do FC Porto através das redes sociais.Em conferência de imprensa, Conceição respondeu afirmando que o desporto era "um dos verdadeiros embaixadores do país", tendo optado pelo recurso à via judicial. Seixas da Costa chegou a reconhecer, num blogue, que os termos utilizados "não terão sido os mais felizes", cabendo agora ao Juízo Local Criminal do Porto pronunciar-se.