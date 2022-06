Júlio Magalhães: «Nunca tive conhecimento dos emails do Benfica»

Júlio Magalhães defende não ter tido conhecimento dos emails do Benfica que foram revelados no Porto Canal enquanto o agora jornalista da CNN Portugal era diretor do canal de televisão do FC Porto.A revelação foi feita à Novo Magazine. "Nunca tive conhecimento dos emails do Benfica", pode ler-se na capa da próxima edição do suplemento daquele jornal.Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria, recorde-se, foram pronunciados dia 20 deste mês pelo Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que decidiu levá-los a julgamento no âmbito do caso dos emails. Os arguidos apresentaram recurso.