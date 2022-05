Junior Barranquilla faz queixa na FIFA por Luis Díaz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Junior Barranquilla avançou com uma queixa para a FIFA contra o FC Porto por falta de pagamento de uma primeira tranche a que o clube colombiano terá direito pela venda de Luis Díaz pelos dragões ao Liverpool, em janeiro.A informação foi veiculada ao final da noite desta quinta-feira por um jornalista daquele país nas suas redes sociais e teve algum eco na imprensa local. De acordo com o que nos foi possível apurar, a queixa foi realmente efetuada e a FIFA terá já notificado o FC Porto de que dispõe de 45 dias para sanar a sua dívida junto do Junior Barranquilla.Tratar-se-á de uma parte dos 9 milhões de euros a que o clube colombiano tem direito – além de direitos de formação –, uma vez que era detentor de 20 por cento dos direitos económicos sobre o jogador aquando da sua venda aos reds por 45 milhões de euros.