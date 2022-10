Katsouranis fez "entrada assassina" e Veiga "engoliu gestos feios": FC Porto recorda clássico de 2006

O FC Porto recorda este sábado um clássico com o Benfica, no Dragão, de 2006... "e que clássico". No 'Dragões Diário' desta manhã, os azuis e brancos lembram o jogo que terminou com uma vitória da equipa da casa por 3-2."Neste dia, em 2006, o Estádio do Dragão recebia mais um clássico entre FC Porto e Benfica para o campeonato. E que clássico! O coletivo comandado por Jesualdo Ferreira entrou com o gás todo e antes dos 30 minutos já vencia por 2-0, com golos de Lisandro López e Ricardo Quaresma, este último verdadeiramente extraordinário e só ao alcance dos predestinados", começam por escrever.E prosseguem: "Katsouranis, que já nem devia estar em campo depois de ter partido a perna a Anderson com uma entrada assassina, reduziu a diferença para os lisboetas antes de Nuno Gomes fazer o 2-2, mas José Veiga teria de engolir os gestos feios que dirigiu aos adeptos do FC Porto a partir do banco do Benfica aquando do empate. Já em período de compensação, Bruno Moraes aproveitou uma confusão na área na sequência de um lançamento longo de Fucile e assinou o 3-2 final que fez estremecer de loucura o Estádio do Dragão. Pepe, o nosso capitão, viveu bem por dentro as emoções deste clássico", pode ler-se na newsletter do FC Porto.