Kelvin lembra o jogo do título de 2012/13: «Os adeptos não gostaram da substituição» Cumprem-se hoje 10 anos sobre o golo ao Benfica, que encaminhou a conquista do FC Porto. Aos 29 anos, o extremo do Ryukyu, do Japão, recorda um golo “maravilhoso”, daqueles “com que sonhamos em criança”





• Foto: Reuters