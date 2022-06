Kelvin sempre lembrado

Atualmente ao serviço do Always Ready, da Bolívia, Kelvin festejou ontem o 29º aniversário e a data não passou em claro ao FC Porto. O brasileiro mereceu publicações nas mais variadas redes sociais dos dragões, com a fotografia escolhida a ser a do seu remate que terminou com o icónico golo, frente ao Benfica, na conquista do título de 2012/13.