Kevin Mantilla foi associado ao FC Porto

Kevin Mantilla, defesa central colombiano de 19 anos, foi dado no seu país natal como reforço do FC Porto, existindo várias versões sobre os valores do alegado acordo. Segundo nos foi possível apurar, o defesa do Santa Fe não foi contratado pelo FC Porto, embora seja um jogador com grande margem de progressão e que se encontra, de momento, ao serviço dos sub-20 da Colômbia a preparar o Mundial.