Kim Min-jae esperado este domingo na Turquia para assinar pelo Fenerbahçe

O Fenerbahçe, anunciou este sábado, nas redes sociais que o alvo do FC Porto, Kim Min-jae, chega amanhã a Istambul, na Turquia, para ultimar os detalhes do contrato que o ligará ao clube treinado por Vítor Pereira.





Bilgilendirme | Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüsmelerine baslamistir.



1996 dogumlu defans oyuncusu, görüsmeleri sürdürmek ve saglik kontrolünden geçmek üzere 8 Agustos Pazar günü (yarin) Istanbul'a gelecektir.

Também este domingo, o defesa-central sul-coreano, de 26 anos, realizará os indispensáveis exames médicos naquele que será o novo clube. Recorde-se que os dragões já tinham um acordo com o Beijing Guoan, com quem o jogador tem contrato até 31 de dezembro próximo. No entanto, conforme noticiámos em tempo oportuno, Kim Min-jae preferia as condições que lhe eram oferecidas pelo Fenerbahçe.