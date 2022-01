Lanús descarta Marchesín

Marchesín está fora dos planos do Lanús. A garantia foi dada pelo próprio treinador Jorge Almirón.





"Não o contemplámos em momento algum. É um guarda-redes de muito bom nível, que teve uma época passada muito boa, mas não tínhamos pensado o seu regresso", referiu o técnico argentino, admitindo, no entanto, que veria com bons olhos o regresso do compatriota, de 33 anos: "Não é impossível, só depende dele e do seu clube."De acordo com a imprensa argentina, o Lanús pretendia um empréstimo até ao final do ano, mas o FC Porto só admitia libertar Marchesín até junho.