Lateral João Pedro a caminho do Corinthians

João Pedro está bem encaminhado para reforçar o Corinthians, apurou Record.





O lateral direito contratado pelos dragões em 2018 fez apenas três jogos na equipa principal do FC Porto e 21 na B. Depois foi emprestado ao Bahia e, agora, vai continuar no Brasil, mas ao serviço do Corinthians e novamente cedido pelo FC Porto. Tudo leva a crer que o novo empréstimo será válido até 30 de junho de 2022.Segundo o que nos foi possível apurar, João Pedro fará ainda hoje os indispensáveis exames médicos.