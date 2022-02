Lazio ofereceu camisola de Ciro Immobile ao Padroense

A equipa da Lazio ficou no Porto mais uma noite e na manhã desta sexta-feira realizou uma sessão de treino novamente no estádio do Padroense, em Matosinhos. Uma oportunidade para os italianos agradecerem a forma como foram recebidos pelo clube que milita na Divisão de Elite da AF Porto, tendo oferecido uma camisola de Ciro Immobile, capitão e figura maior da equipa, que não chegou a viajar a Portugal, e um galhardete relativo ao jogo frente ao FC Porto."Em treino extra, após o jogo de ontem frente ao FC Porto, o team manager da Lazio, Stefan Derkum, ofereceu ao Padroense FC a camisola do goleador italiano Ciro Immobile, vencedor da Bota de Ouro da UEFA 2019/2020, que por motivos de força maior foi baixa no jogo da primeira mão do playoff da Liga Europa", escreveu o Padroense na sua página oficial no Facebook, acompanhando a mensagem com uma foto do momento em que o dirigente da Lazio entregou a camisola de Immobile ao presidente Germano Pinho.Recorde-se que já na manhã de ontem, antes do encontro do Dragão, a equipa comandada por Maurizio Sarri tinha feito um ligeiro treino no estádio do Padroense, tendo os dirigentes do clube de Matosinhos tirado fotos com o português Jovane Cabral, que fez a sua estreia pela Lazio na Invicta.