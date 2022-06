Lenglet colocado no radar do FC Porto

Clément Lenglet, defesa-central internacional francês, de 26 anos, foi colocado na órbita do FC Porto pelo jornalista Gerard Romero, que acompanha o dia a dia do Barcelona, clube ao qual o jogador está vinculado até 2026. De acordo com a referida fonte, o superagente Jorge Mendes, da Gestifute, levou para reunião com o presidente dos catalães, Joan Laporta, uma proposta do FC Porto pelo central.O encontro de mais de três horas no restaurante Via Venetto, em Barcelona, causou grande impacto um pouco por todo o Mundo do futebol e, à saída, o empresário português recusou-se a revelar os nomes de jogadores que foram tema de conversa com a cúpula administrativa blaugrana.Certo, apenas, é que o FC Porto quer reforçar o seu plantel com dois defesas-centrais, dando primazia ao mercado brasileiro. Clément Lenglet está avaliado em 12 milhões de euros pelo ‘Transfermarkt’ e nos últimos tempos tem sido associado a Arsenal e Tottenham, ambos da Premier League.