Léo Borges a caminho do FC Porto B

Léo Borges, lateral esquerdo do Internacional de Porto Alegre, viaja esta segunda-feira, do Brasil para Portugal, onde vai representar o FC Porto B, num negócio em tudo idêntico ao de João Peglow, confirmou Record.





Em suma, o defesa, de 20 anos, chega por empréstimo de um ano e os dragões reservam a opção de compra do passe, a exercer no final da temporada. No caso de Léo Borges, o valor dessa cláusula ainda não foi dada a conhecer.Recorde-se que, na chegada a Portugal, o jogador cedido pelo Internacional vai ter de cumprir isolamento profilático de 14 dias, pelo que só será integrado em treino bem perto da ronda inaugural da 2.ª Liga.