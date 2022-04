Evanilson está em época de confirmação da qualidade que fez o FC Porto contratá-lo no verão de 2020/21, tendo conquistado o estatuto e a... alcunha que trouxe do Brasil. "No Fluminense tinha essa alcunha de ‘Lewanilson’. Os adeptos do FC Porto também me tratam assim. Lewandowski é uma grande referência. Fico feliz pela alcunha", disse à Betano.