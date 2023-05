Licá prevê luta pelo campeonato até final e admite: «Espero que o FC Porto seja campeão»

Licá acredita que o FC Porto vai discutir o título da Liga Bwin com "todas as forças" até à 34.ª e última jornada, assumindo que gostaria de ver os dragões sagrarem-se bicampeões nacionais.

Em entrevista à Lusa, o ex-jogador dos dragões perspetivou um campeonato decidido no último fim de semana, de 27 e 28 de maio, após a equipa azul e branca ter reduzido a desvantagem face ao líder Benfica de 10 para quatro pontos, com o triunfo na Luz para a 27.ª jornada (2-1) e a derrota dos encarnados em Chaves, na ronda seguinte (1-0).

"Eu tenho a sensação de que [o campeonato] será resolvido na última jornada. Como joguei no FC Porto, espero que seja o FC Porto a ser campeão", assumiu o futebolista que, na temporada 2022/23, se sagrou campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu pelo Lamelas, clube da localidade natal.

O avançado sustenta a convicção a partir "daquilo que conhece" do FC Porto, emblema pelo qual anotou quatro golos em 36 jogos durante a época 2013/14, e de Sérgio Conceição, seu treinador no Vitória de Guimarães, em 2015/16, apesar de reconhecer que o Benfica já se recompôs dos pontos perdidos, sobretudo na receção de sábado ao Sporting de Braga (triunfo por 1-0), em que foi "muito superior".

Com uma carreira profissional que ostenta ainda passagens por Académica, Trofense, Estoril Praia, Belenenses, BSAD, Farense, pelos espanhóis do Rayo Vallecano e do Granada e ainda pelos ingleses do Nottingham Forest, Licá realça que o Estoril, clube pelo qual se sagrou campeão da Liga SABSEG em 2011/12 e do qual transitou para o FC Porto, "merece" permanecer no escalão maior.

"Ao plantel que o Estoril tem e às condições, que melhoraram muito desde que estive lá, é um clube que merece e deve ficar na Liga Bwin. Não estou a dizer que os que estão para descer não merecem [ficar]", salienta.

O dianteiro acredita que a equipa treinada por Ricardo Soares, 15.ª classificada, com 28 pontos, vai conseguir a manutenção face à diferença pontual para o Marítimo, que ocupa o 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção', com 23 pontos, quando resta disputar nove.

O treinador de Licá nesse título da Liga SABSEG e no quinto lugar de 2012/13, época de regresso dos 'canarinhos' à elite do futebol nacional, foi Marco Silva, o agora timoneiro do Fulham, conjunto inglês que se sagrou campeão do Championship, o segundo escalão, em 2021/22, e que ocupa o 10.º posto da Premier League.

O dianteiro mostra-se "extremamente feliz" pelo desempenho de um treinador que o quis no Estoril Praia, ainda na pele de diretor desportivo, no início da época 2011/12, mantendo com ele "uma grande relação".

"Na altura, fez muita pressão para eu ir para o Estoril. Felizmente que o fez. A minha vontade, na altura, nem era muito a de ir do Norte para Lisboa, mas, felizmente, ele fez essa pressão e ficámos com uma grande relação. [...] Não me surpreende nada [a prestação dele]. Já demonstrava na altura uma liderança muito boa, com muitas boas ideias.", recorda.