«Duro golpe nos sonhos dos portistas»: líder dos Super Dragões reage à venda de Luis Díaz

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, reagiu na manhã desta segunda-feira à saída de Luis Díaz para o Liverpool, manifestando a sua tristeza. O responsável máximo da principal claque do FC Porto assume que a partir de agora fica mais difícil a concretização dos objetivos da equipa para esta época, especialmente a conquista do título nacional, mas reconhece que as dificuldades financeiras da SAD obrigaram a este negócio."Sobre a venda de Luis Díaz: um duro golpe nos sonhos dos portistas, que torna mais difícil a conquista do título, a conquista da Taça e muito mais difícil a conquista da Liga Europa, mas um mal necessário devido às difíceis condições financeiras dos clubes portugueses. Terá sido muito difícil para o nosso presidente tomar esta decisão, ele quer ganhar tanto ou mais do que nós! Apelo à união em torno da equipa e treinador, pois temos três troféus para ganhar! Só os mais fortes sobrevivem, nós seremos eternos!", escreveu Fernando Madureira no Instagram.Uma publicação que mereceu as mais distintas reações. Entre muitas interrogações sobre as opções que ficam a partir de agora à disposição de Sérgio Conceição, pode ler-se também muitas críticas à SAD, questionando-se não só o timing da transferência como o valor considerado "preço de saldo". A larga maioria dos adeptos colocou-se, isso sim, ao lado da equipa e do treinador, garantindo total apoio.