Liderança faz hoje 41 anos

Pinto da Costa assinala hoje os 41 anos da tomada de posse da primeira direção do FC Porto por si encabeçada. Foi a 23 de abril de 1982 que o atual presidente dos dragões assumiu as rédeas do clube, depois de ter vencido as eleições do dia 17 desse mês.

Ontem, Pinto da Costa esteve acompanhado na bancada por Alfredo Quintanilha, antigo líder da equipa de ciclismo W52-FC Porto, Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Fernando Gomes, administrador da SAD. Ao intervalo, esteve ainda à conversa com Adelino Caldeira, também administrador da SAD, e José Neves, presidente da AF Porto.