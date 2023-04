Ligação de Namaso ao FC Porto começou no FIFA: «Os meus favoritos eram o James, o Deco...»

Os favoritos do Namaso são um luxo Quem juntavas a esta lista de craques??



A cumprir a terceira época ao serviço do FC Porto, Danny Namaso mostrou estar atento à história dos dragões, e, numa entrevista concedida à 'Betanomag', apontou aquelas que são as suas referências no clube."Costumava jogar muito FIFA e às vezes jogava com o FC Porto. Os meus jogadores preferidos eram o James Rodríguez, claro que é um pouco mais antigo, o Deco, também Falcão, Hulk e, claro com as minhas raízes camaronesas, o Aboubakar. Mais recentemente o Brahimi", revelou o avançado internacional jovem por Inglaterra, que também possui nacionalidade dos Camarões.No excerto da entrevista que será publicada amanhã na íntegra, Danny Namaso recordou o motivo que o levou a ter escolhido o FC Porto quando possuía outros convites em mãos: "Tinha algumas opções, mas quando surgiu o FC Porto… é um daqueles nomes que quando surge pensamos logo 'ok', é uma das melhores equipas europeias."