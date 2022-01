çOs portistas que ontem foram ao Estádio do Dragão bateram palmas de pé durante um minuto a Lima Pereira, antigo capitão e campeão europeu pelo FC Porto, como forma de o homenagear. As duas claques fizeram-lhe o tributo com tarjas de homenagem e, no final, tanto Vítor Bruno como Otávio dedicaram-lhe o triunfo.O funeral terá lugar hoje, às 16h30, na Póvoa de Varzim.