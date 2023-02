Lista de convocados do FC Porto para Milão com muitas novidades

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição levou para Milão todos os jogadores que estavam em dúvida para o encontro com o Inter, marcado para amanhã e referente à 1.ª mão dos oitavos da Liga dos Campeões. Nomeadamente, até pela sua importância na equipa, Otávio, Evanilson, Uribe e Galeno, que têm estado a contas com problemas físicos mas que viajaram com a comitiva para Itália, o que indicia que estarão aptos para ir a jogo amanhã.Fábio Cardoso também foi chamado, ao contrário de Meixedo (que voltou hoje aos treinos) e Veron, também por lesão.Ainda hoje, Sérgio Conceição e um futebolista farão a antevisão à partida, já em Milão, por volta das 18h45 (hora portuguesa, mais uma em Itália)Guarda-redes: Diogo Costa, Samuel Portugal e Cláudio RamosDefesas: João Mário, Rodrigo Conceição, Pepe, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, David Carmo e WendellMédios: Eustáquio, Uribe, Grujic, Otávio, Vasco Sousa, Bernardo Folha, André Franco e PepêAvançados: Galeno, Evanilson, Toni Martinez, Danny Namaso, Gonçalo Borges e Taremi