Longas filas no Dragão para a realização de testes à Covid-19

São longas as filas nas zonas de testagem à Covid-19 criadas junto ao Estádio do Dragão, o que demonstra bem a adesão que os sócios e adeptos do FC Porto estão a demonstrar para o jogo frente ao Atlético Madrid, agendado para depois de amanhã, às 20 horas, no Dragão.As dez zonas de testagem foram abertas às 16 horas de hoje e vão ficar à disposição de quem for ao jogo até às 21 horas de terça-feira. Recorde-se que as pessoas que forem ao Dragão assistir ao jogo decisivo da Champions terão de apresentar um teste negativo à Covid-19.