Loum a caminho do Alavés por empréstimo até ao final da época

O médio Loum, do FC Porto, vai jogar na próxima época no Alavés, a título de empréstimo. Ainda de acordo com o que apurou Record, o clube espanhol reservou uma cláusula de opção de compra, a exercer no fim da cedência, por seis milhões de euros.





Recorde-se que o jogador senegalês, de 24 anos, já não seguiu com o FC Porto para o Algarve , esta quarta-feira.Na temporada passada, Loum fez apenas nove jogos pelo FC Porto e a recente contratação de Marko Grujic deixou-o com espaço ainda mais reduzido para jogar no Dragão. Daí que a solução encontrada tenha sido este empréstimo.